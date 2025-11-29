日本赤軍とは、いかなる組織だったのか。元国家安全保障局長の北村滋氏が、日本警察の一員として対峙してきた経験を語る。【画像】日本赤軍のリーダーだった重信房子は2022年に刑務所を出所◆◆◆「重信房子」忘れることのない存在「重信房子さん生還―歓迎会」。手元にこんな催しを告知するビラがある。5月28日に刑期満了し、出所した「重信房子」は、我が国の外事警察が長い間、多くのリソースを割いて追跡しながらも、今なお