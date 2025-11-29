カージナルスのレギュラー格として活躍を続けているヌートバー(C)Getty Imagesワールドシリーズ3連覇に向けていかに強化していくのか。“世界一軍団”ドジャースの補強動向が注目を集め続けている。2025年シーズンの公式戦が終わりを迎えて約1か月。FA市場に大物選手が出揃い、米球界の移籍に関する話題が尽きない。当然ながら、毎年のように大型補強を続け、“マーケットの主役”と目されるドジャースは小さくないクローズア