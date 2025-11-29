愛犬のおねだりがしつこいときの4つの対処法 愛犬のおねだり行動がエスカレートすると、要求吠えや飛びつきといった問題に発展しやすいです。日常生活に支障をきたす問題行動になると、愛犬との関係が悪化する可能性もあるため適切に対処しなければなりません。 ここでは、愛犬のおねだりがしつこいときの4つの対処法を解説します。応え方のコツも含めて参考にしてみてください。 1.徹底的に無視を貫く 愛犬のおねだり