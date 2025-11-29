2025明治安田J3リーグ最終節が29日に行われた。ヴァンラーレ八戸がクラブ史上初のJ2昇格を決めた。FC琉球に追いつかれたものの、68分に永田一真が試合を振り出しに戻す。八戸は2位を死守し、FC大阪との自動昇格争いを制した。すでに昇格を決めていた栃木シティは、SC相模原に快勝でリーグ優勝を決めた。ピーター・ウタカのゴールで先制すると、田中パウロ淳一と吉田篤志が2得点の活躍を披露して5−0で勝利した。残り1枠を5