高卒ルーキーが、大大大仕事をやってのけた。11月29日に開催されたJ２リーグの最終節で18位のカターレ富山はブラウブリッツ秋田とホームで対戦。４−１で快勝を収めた。この結果、ヴァンフォーレ甲府と０−０で引き分けた17位のロアッソ熊本と勝点で並んだものの、得失点差で「１」上回って17位に浮上。奇跡の残留を果たした。この一戦で、値千金の４点目を決めたのが、59分から途中出場したMF亀田歩夢だ。89分に３−１とし