いい雑談とは何か。『差がつく雑談』（三笠書房）を書いた河上純二さんは「雑談は単なるおしゃべりではなく、相互理解するための技術である。うまくなるには、まず“話す”よりも“聞く”ことが大切だ」という――。（第1回）写真＝iStock.com／Ngampol Thongsai※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Ngampol Thongsai■雑談は「くだけた話を楽しむ」ではない僕が考える雑談とは、「心理的な距離を縮め、信頼や関係性を育むた