2025明治安田J2リーグ最終節が29日に行われた。水戸ホーリーホックが26年目にクラブ史上初のJ1リーグ昇格とJ2優勝を決めた。大分トリニータを迎えた一戦はスコアレスで折り返したものの、後半にこじ開けて2−0で勝利。自力での2位以内を決めた。V・ファーレン長崎も2018年以来のJ1昇格が決定。徳島ヴォルティスに先制を許したものの、翁長聖のゴールで追いつきドロー決着。優勝は得失点差で水戸に譲ったが、自動昇格権を死守