ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」で東京五輪王者のカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦した。なでしこジャパンのスタメンは以下のとおり。GKは山下杏也加、４バックは右から高橋はな、古賀塔子、熊谷紗希、北川ひかる、ダブルボランチは長野風花と宮澤ひなた、右サイドハーフが清家貴子、左サイドハーフは藤野あおば、２トップは谷川萌々子と田中