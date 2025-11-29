RB大宮アルディージャがシーズン最終盤に失速。37節の徳島ヴォルティス戦に続き、最終節のレノファ山口FCでも逆転負けと“連敗フィニッシュ”を喫した。2025年11月29日の山口戦、大宮は18分に関口凱心の冷静なシュートで幸先よく先制も、42分、54分に失点。58分にはカプリーニの弾丸ミドルで２−２と追いついたが、終盤81分、山本桜大に決勝点を献上した。この結果、サガン鳥栖に２−１と競り勝ったジュビロ磐田が７位から５