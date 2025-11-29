J２最終節。首位に立つ長崎はアウェーで徳島と対戦した。引き分け以上で８年ぶりのJ１昇格を決められる一戦。41分に先制点を献上したが、68分に翁長聖が同点弾。１−１のドローに持ち込んだ。水戸に勝点で並ばれ、得失点差で優勝は果たせなかったものの、J１行きの切符を手にした。「先制されて、苦しい展開だったんですけど、同点に追いつけて、危ないチャンスは何回もあったんですけど、みんなで身体を張って守れた」試合