心のエネルギー不足に気づくためのポイントは何か。睡眠コンサルタントの友野なおさんは「心がどれくらい疲れているかどうかは、自分で自分の心に問い合わせてみるしかない。心のエネルギー不足に気づくためには、3つの『A』状態を意識し、これが2週間以上続くなら、メンタル不調として真剣に対処するといい」という――。※本稿は、友野なお『新版 わたしを救う睡眠パーフェクトブック』（大和書房）の一部を再編集したものです。