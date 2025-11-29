大阪・関西万博の会場に設置されていた公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメントが会場の外に移されることになり、ファンらが感謝を伝えるセレモニーが行われました。２９日に開催されたのは、ミャクミャクの「旅立ちセレモニー」。このミャクミャクのモニュメントは会期中、東ゲート近くに設置され、来場者を出迎えていました。大阪府はこのモニュメント含むミャクミャク２体を来年３月ごろに吹田市にある万博記念公