¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î±§³ÀÈþÎ¤¡Ê34¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¹¥¿¥á¥ó¡É¤Ç°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ë¥á¥¹¡×¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡×¤Ê¤É¤Î¹âµé¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤Ä¤â¥»¥ó¥¹¤è¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡×°¦ÍÑ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë±§³ÀÈþÎ¤Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢°¦ÍÑ¤¹¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£ÉáÃÊ¤è¤¯Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥á¥¹¡Ö¥¯¥í¥ï¥¼¥Ã¥È¡×¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¡ÖCLASH¡×¤Ê¤É»ØÎØ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢2