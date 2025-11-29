先月、閉幕した大阪・関西万博の会場となった大阪市此花区の夢洲では29日、東西のゲートに設置されていた「ミャクミャク」のモニュメントを移設するセレモニーが行われました。有吉優海・読売テレビ「大阪・関西万博の会期中、ここで来場者を迎え入れ続けたミャクミャク。その旅立ちを見届けようとたくさんの大阪府民が集まっています」東ゲートでのセレモニーには、大阪府の吉村知事や閉幕日にミャクミャクとパレードしたダンスグ