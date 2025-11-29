撤去される前にミャクミャクのモニュメントを撮影する「旅立ちセレモニー」の参加者＝29日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博会場の東西入場ゲート付近にそれぞれ置かれていた公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメント2体が29日撤去され、会場で「旅立ちセレモニー」が開かれた。会場内の施設で保管後、来年3月に大阪府吹田市の万博記念公園に移設される。高さ約4メートルの2体は正座したり、手を広げたりするポー