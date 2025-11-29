X JAPANのYOSHIKIさんが、自身の公式サイトを更新。香港で11月26日に発生した高層マンション火災の被災者支援のために、10万米ドル（約1500万円）を寄付したことを明らかにしました。【写真を見る】【YOSHIKI】香港マンション火災の被災者支援で約1500万円を寄付「何もせずにはいられませんでした」YOSHIKIさんは2009年のX JAPANの香港公演で、親を亡くした子供たちを招待したり、2016年には「YOSHIKI Classical Special with Orch