タレントの堺正章が主催する競技特化型クラシックカーイベント「ＲＡＬＬＹＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ（ラリーフォルティッシモ）」が２８日〜３０日に第二回大会を開催した。クラブロトンド主催となる。クラシックカーの魅力を情熱的に発信し続ける堺正章が主宰するイベント。３月１４日〜１６日に初開催され、全国のクラシックカーファンから高い評価を得た。盛況ぶりと参加者からの強い要望を受け、第二回の開催が実現した。