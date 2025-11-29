11月29日、京都競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、A.プーシャン騎乗の2番人気、レッドリガーレ（牡2・栗東・斉藤崇史）が勝利した。ハナ差の2着にメイショウテンク（牡2・栗東・荒川義之）、3着にルナフィオーレ（牝2・栗東・庄野靖志）が入った。勝ちタイムは1:35.4（良）。1番人気でC.デムーロ騎乗、サトノセプター（牡2・栗東・上村洋行）は、5着敗退。【カトレアS】断然人気サトノボヤージュが3連勝モーリス産