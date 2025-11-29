◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）水戸が悲願のＪ１昇格とＪ２優勝を決めた。大分を２―０で下し、２０００年のＪ２参入以来、苦節２６年目で初のＪ１昇格を果たした。＊＊＊試合後にはＪリーグ主催の優勝セレモニーが行われ、水戸の選手・スタッフ、クラブ記録を更新した１万７４３人の大観衆が歓喜に酔いしれた。選手たちは、Ｊ２優勝のシャーレを代わる代わる掲げていったが、