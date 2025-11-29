親戚や身内からのお願いで「断りづらい」提案を受けることってありますよね。特に子どもが関わってくる件については、親として子どものことも心配になる一方で、無下に断るのも人間付き合いの上で難しく、どのように断るべきか悩む場合もあります。この記事では、義姉から投稿者さんの娘を遠出のお出掛けに連れていきたいと言われ困っているという投稿を紹介します。上手な断り方が思いつかない投稿者さんは、モヤモヤをかかえてい