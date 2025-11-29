女優でモデルの岡崎紗絵（30）が29日までに自身のインスタグラムを更新。透明感たっぷりのオフショルダー姿ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「cocodeal off shot…」とつづった。そして写真ではニットのオフショルダー姿を公開した。ネットでは「透明感がエゲツない」「どんな服でも似合う」「ニット帽も素敵」「可愛すぎ」「美しい」「肩だし素敵」など歓喜の声が上がった。