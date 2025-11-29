小泉進次郎防衛相小泉進次郎防衛相は、ニュージーランドのコリンズ国防相と12月中旬に東京都内で会談する方向で検討に入った。18日を軸に調整する。両政府はコリンズ氏来日に合わせ、防衛協力の強化に向けて自衛隊とニュージーランド軍との間で物資などを融通し合う物品役務相互提供協定（ACSA）を締結したい考えだ。複数の関係者が29日、明らかにした。両氏はインド太平洋地域で覇権主義的な動きを強める中国を念頭に連携強化