檀れいがベストドレッサー賞の受賞をきっかけに、今年を振り返る豊かな時間が流れた。授賞式のステージに立った彼女は、黒を基調にしながらもラインストーンを散りばめた華やかな装いで、堂々とした姿を見せた。受賞を「まさか」と語りつつも、どこか嬉しさを隠しきれない穏やかな表情が印象的だった。 囲み取材では、幼い頃から変わらない“ご飯好き”の一面をのびのびと披露。日本昔ばなしの山盛りご飯に心奪