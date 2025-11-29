■これまでのあらすじ矢部マリアによると、不倫をしている男性が一番いやがるのは“子どもから嫌われる”こと。そのため不倫相手の子どもに近づいていたのだ。仲良くなったタイミングで父親が不倫していることをバラし、嫌われるようにしむけていたのだという…■妻と子どもは関係ないよね？ ■でもあなたも同じですよね ■痛いところを突かれた矢部マリア ■これでひと段落…？あれ？拍子抜けするくらいあっさり帰っていきまし