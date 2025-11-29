明治安田J2リーグのモンテディオ山形はきょうホームで藤枝と対戦。今シーズンの最終戦を勝利で飾りました。 来季のJ2残留が決まっているモンテディオ、最終戦に勝利し、有終の美を飾りたいところです。 試合は前半9分、モンテディオの寺山が相手のパスミスのボールを奪ってシュート。ゴール右隅に決まり、先制します。 きょうはモンテディオに9シーズン在籍し、キャプテンも務めた南