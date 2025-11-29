明治安田J2リーグ最終節は11月30日、全国各地で計10試合が行われ、7位ジュビロ磐田はアウェーで8位サガン鳥栖と対戦し、2-1で勝ち、5位に浮上し、J1昇格プレーオフへ駒を進めました。 7位の磐田は6位仙台との勝ち点差は1、勝ったうえで、他会場の結果いかんでプレーオフ進出が決まります。先制したのは磐田、前半22分DF松原后のゴールで先制し、前半を折り返します。 磐田は勝利がちらつく後半43