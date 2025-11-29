明治安田J2リーグ最終節は11月30日、全国各地で計10試合が行われ、7位ジュビロ磐田はアウェーで8位サガン鳥栖と対戦し、2-1で勝ち、5位に浮上し、J1昇格プレーオフへ駒を進めました。 7位の磐田は6位仙台との勝ち点差は1、勝ったうえで、他会場の結果いかんでプレーオフ進出が決まります。先制したのは磐田、前半22分DF松原后のゴールで先制し、前半を折り返します。 磐田は勝利がちらつく後半43
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 2. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 3. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 4. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
- 5. 新幹線で迷惑行動 一声で撃退
- 6. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 7. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
- 8. 甲子園を経験も 生徒募集停止へ
- 9. 国分太一 妻子までも自宅出たか
- 10. 「小学生ホスト」現在の姿に衝撃
- 1. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 2. 甲子園を経験も 生徒募集停止へ
- 3. 国分太一 妻子までも自宅出たか
- 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 5. エアバス主力ジェット機に不具合
- 6. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 7. 美智子さまを担当→間もなく逮捕
- 8. 史上1番ひどい カフェに不満噴出
- 9. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 10. 年収500万円のこどおじ 異変発生
- 1. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 2. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 3. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 4. 照明消します 道の駅で異例対策
- 5. 夫を信じ40年 全財産失いました
- 6. 窒息死の遺体 局部もなくなった
- 7. 思わず「は?」衝撃の迷惑メール
- 8. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
- 9. スナックに政治資金31万円支出か
- 10. 「首斬る」は殺害予告だと批判を
- 1. 「局部の形が丸見え」米で大論争
- 2. 初来日の外国人 飲食店に感動
- 3. 中国SNS「日本人は英語を話す」
- 4. ペンギンを逆さ持ち上げか 韓国
- 5. 犬も発達障害に似た症状の可能性
- 6. 英司会者 過去にも美貌で話題に
- 7. AIテディベア「危険な動作」か
- 8. 台湾 中国出身者を除外する新法
- 9. トランプ氏 移民受け入れ停止へ
- 10. 世界初 AIを大臣に任命した国が
- 1. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
- 2. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
- 3. コンバース Amazonで最大79%オフ
- 4. 「窓際社員」と化す 衝撃の実態
- 5. 脳を老けさせない最大の予防策
- 6. 男性が支持 パナソニック新定番
- 7. 株式会社運営の保育園で精神崩壊
- 8. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
- 9. 台湾有事より 深刻な大問題が
- 10. 「毎日3食の人」は早く老ける?
- 1. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
- 2. Amazonでプレステ本体が1万円OFF
- 3. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 4. レディース福袋がAmazonに登場
- 5. みんなが買ってるガジェットは?
- 6. 3重苦を背負った中年 婚活の結果
- 7. MetaのVRゴーグルが人気の理由
- 8. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 9. 低糖質パンなどがAmazonでお得に
- 10. Amazonフレッシュが最大50％OFF
- 1. 三笘薫の写真投稿 中国猛反発か
- 2. ハヤテ223「一部契約不履行」か
- 3. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
- 4. 飲食店で「国産米離れ」続々と
- 5. MLBで「世紀のトレード」実現か
- 6. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
- 7. 39歳芸人の給与明細に「こわ」
- 8. ハリウッド女優 壮絶な撮影告白
- 9. J1清水 秋葉監督今季限りで退任
- 10. オコエ瑠偉が異例の自由契約
- 1. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 2. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 3. 「果てしなきスカーレット」公式Xが「大ヒット」を報告！細田守監督が「大事にしている」こととは？
- 4. LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
- 5. 「小学生ホスト」現在の姿に衝撃
- 6. 国分が「最近いつした?」発言か
- 7. 「THE W」決勝審査員に粗品！大会初担当“辛口かつ的確”コメント注目 アンガ田中、友近ら7人発表
- 8. STARTO社所属8組の歌唱楽曲は
- 9. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 10. 人気占い師に熱愛予言されていた
- 1. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 2. ベッド離れている間に母亡くなる
- 3. モト冬樹と交際したきっかけ
- 4. 「2度転落」も沢尻支持される訳
- 5. ヌードモデルになり家族と縁切る
- 6. 「即完売」も納得のモス福袋
- 7. 元DA PUMP 民宿経営13年目の現在
- 8. デブ、ブス 言われて求婚拒否
- 9. 眉メイク より垢抜けするテク
- 10. ワークマンの「新作ブーツ」紹介