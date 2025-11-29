【モデルプレス＝2025/11/29】俳優・市村正親の息子で俳優の市村優汰が11月28日までに、自身のTikTokを更新。父親との動画を公開し、反響が寄せられている。【写真】篠原涼子の息子「仲良し」76歳そっくり父との2ショット◆市村優汰、父・市村正親との脚上げ動画公開優汰は「俺ら足上げ得意」とつづり、全身黒の服を着た正親と一緒に撮影。高くまっすぐ足を上げる正親と、ズボンのポケットに手を入れて足を上げる自身の姿を披露し