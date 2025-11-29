２９日 県警が安芸区で、地域全体での防犯や交通安全への意識向上を目指し啓発イベントを開きました。 吹奏楽部の演奏でスタートしたイベントには地域住民ら約４００人が参加し、サンフレッチェ広島の森粼和幸さんも登壇しました。 イベントでは「減らそう犯罪」モデル推進校に指定された広島国際学院高校が、駅前で自転車の盗難防止を呼びかけるチラシ配りなどの啓発活動をしてきたことなどを発表しました。 海田