２９日午前８時５０分頃、和歌山県田辺市本宮町の国道１６８号で、３人が乗った軽乗用車が信号柱に衝突し、後部座席に座っていた同所、森愛子さん（９４）と同、早崎妙子さん（９０）が胸を強く打って死亡した。県警新宮署の発表によると、軽乗用車は入所型介護施設を運営する県内の会社の所有で、介護福祉士の女性職員（４３）が運転。死亡した２人は施設利用者で、別のデイサービスの施設へ移動する途中だったという。運転し