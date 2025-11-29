◇サッカーJ2リーグ第38節 磐田 2-1 鳥栖(29日、駅前不動産スタジアム)J2最終節が29日に開催。ジュビロ磐田は敵地でのサガン鳥栖を破り、J1昇格プレーオフ圏内の5位に滑り込みました。試合前で勝ち点61で7位の磐田。J1昇格プレーオフ圏内の6位ベガルタ仙台まで勝ち点1差、5位RB大宮アルディージャとは2差の状況で最終節を迎えました。勝ってプレーオフ圏内に滑り込みたい磐田は、後半22分松原后選手の得点で先制。同時刻にキックオ