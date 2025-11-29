モデル、タレント、麻雀プロとしてマルチに活躍する“役満ボディー”岡田紗佳（31）が29日、都内で、カレンダー発売イベントに出席した。プロ麻雀リーグ「Mリーグ」で所属するKADOKAWAサクラナイツの成績は、29日現在で全10チーム中最下位。「今、成績があまりよくないのであと1勝は届けたい」とした。「私がどうかはともかく、他の3人に風が吹いていない。流れが悪い」と要因を分析。まだレギュラーシーズンは始まったばかりだと