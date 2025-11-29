2025年11月1日から、スターバックス リザーブ ロースタリー 東京ではホリデーシーズンがスタートしています。今年のテーマは「WINTER DIALOGUE コーヒーが結ぶ、心の会話」。大切な人と過ごすあたたかな時間を彩る、ドルチェのようなビバレッジや、カクテルとともに楽しむ贅沢なディナーセットが登場。一味ちがったスタバが楽しめる！●1階 メインバー提供メニュー・バレルエイジド ティラミス ラテ（1300円）「ウイスキー バレル