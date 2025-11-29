J2最終節は各地で行われ、2位の水戸が大分を2−0で下し、クラブ史上初となる来季のJ1昇格を決めた。試合終了後、首位・長崎が引き分け、勝ち点70で並んだが得失点差で上回り、逆転で初優勝が決まった。ネット上では「茨城ダービー」がトレンド入りした。水戸は後半2分、FW多田圭佑（23）が頭で押し込み先制。同30分にはMF山本隼大（22）の鮮やかなミドルで追加点を奪った。00年のJ2参入から26シーズン目でのJ1初昇格は、昨季の