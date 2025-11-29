29日の東京11RキャピタルS（芝1600メートル）は、レーン騎乗の3番人気ミッキーゴージャス（牝5＝安田）が鮮やかに差し切って6勝目を飾った。レーンは「ゲートで我慢できなくてスタートは速くなかったが、道中はリズム良く走れた。前がペースアップした時に少し加速に時間がかかったけど、最後の瞬発力は素晴らしかった」と決め手を絶賛した。今後について安田師は「1400〜1600メートルの馬だと思う。阪神C（12月27日）も考え