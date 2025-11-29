◇アメフト全日本大学選手権準決勝立命大42―31早大（2025年11月29日えどりくスピアーズフィールド）学生王者の立命大（関西2位）が早大（関東1位）を撃破し、2年連続11度目の甲子園ボウル出場を決めた。30日に行われる関学大（関西1位）と関大（関西3位）の勝者と対戦するため、80回大会で初めての「関西対決」が実現する。立命大は早大最初のオフェンスでLB酒井大輝（4年）がインターセプト。敵陣10ヤードからのオフェ