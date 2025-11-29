相模原市でタクシーに乗っていた57歳の男が64歳の男性運転手の頭をハンマーで殴り、タクシーごと奪ったとして逮捕されました。【映像】現場周辺の様子住所不定・無職の大坪誠一容疑者（57）は29日午前5時40分過ぎ、相模原市中央区の路上で乗車していたタクシーを停車させ、男性運転手（64）の頭をハンマーで殴り、男性がタクシーを降りた隙に運転席に乗り込み、タクシーごと奪った疑いが持たれています。男性運転手は、頭部