埼玉県は、八潮市の県道陥没事故を受けて実施中の下水道管の全国特別重点調査で、緊急性が特に高いと判定された県管理の下水道について詳細を公表した。県の地理情報システム（ＧＩＳ）で地図上に管を示し、大きさや長さなどを確認できる。県は該当箇所の対策工事の検討を進める方針だ。県下水道事業課によると、調査は、設置後３０年以上の大型下水道を対象に国主導で実施している。腐食や破損などのリスクが高い箇所は優先的