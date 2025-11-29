「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第３日」（２９日、宮崎ＣＣ＝パー７２）１アンダー、９位でスタートした入谷響（１９）＝加賀電子＝は４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算３アンダーは首位と３打差の５位。前半でスコアを２つ落としたが９番から３連続バーディーなど巻き返して優勝圏内に踏みとどまった。特に「ティーショットは、自分の中では完璧」と、持ち味のドライバーを気持ちよく打てているだけに、後