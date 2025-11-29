Photo: 小暮ひさのり 写真置き場、考え直す時代だ。カメラで撮った写真、スマホで撮った写真。定期的にPCに繋いで外付けHDDへ。という保管をしています。たぶん多くの人がそんな写真保管をしていると思うのですが、僕はそろそろ変えたくなりました。CP+2025で、SynologyのNASを知ってしまったので。これ、現代の写真置き場として、クラウドに変わる利便性と、外付けHDDを上回る大容量さを兼