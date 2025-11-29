高知市で記者会見する立憲民主党の野田代表＝29日午後立憲民主党の野田佳彦代表は29日、与党が衆院で過半数を回復したことを受け、高市早苗首相による早期の衆院解散・総選挙に警戒感を示した。高知市で記者会見し「一気に安定した政権を目指すために解散したくなる衝動は起こるだろう。常在戦場のつもりで臨む」と述べた。次期衆院選での比較第1党獲得に向け、年内に相応数の候補者擁立にめどをつけたい意向も示した。