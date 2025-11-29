今季限りで現役を引退した長野久義氏（40）とオリオールズからFAの菅野智之投手（36）の「スペシャルトークイベントPresentsbyGOODLIFE」が29日、都内のホテルで行われた。来場者からの質問コーナーで「期待している選手」を聞かれた長野久義氏は「個人的に頑張って欲しい選手はいっぱいいるけど」と前置きした上で「ルーキーの石塚は活躍すると思います。今後10年、20年と活躍するんじゃないかなと僕は思っています」