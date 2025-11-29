7人組アイドルグループ「Palette Parade（パレットパレード）」（通称パレパレ）の郄橋來都葉（ことは）が、“自分らしさ”を見つめ直しながら仲間の存在や自身の課題と向き合い、ひとつずつ成長を積み重ねている。グループ4周年を経て見えた景色、変化した価値観、そして5周年という節目に向けた新たな決意とは――。（「推し面」取材班） パレパレの中で「自分だけの世界を持つ」と感じるメンバーは誰かと尋ねると、即