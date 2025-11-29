ジュビロ磐田がJ２最終節でJ１昇格プレーオフの出場権を掴んだ。2025年11月29日のサガン鳥栖戦（アウェー）、キックオフ時点でプレーオフ圏外の７位だった磐田は67分にCKのチャンスから松原后のヘッド弾で先制。88分に鳥栖の鈴木大馳に同点ゴールを許すも、その２分後、文字通りのカウンターからマテウス・ペイショットが繋いだボールを左足で叩き込んだリカルド・グラッサの衝撃弾で再び勝ち越した。このまま２−１で勝利し