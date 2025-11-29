タレントの堺正章（79）が、今年も自身が主催するクラシックカーイベント「RALLYFORTISSIMO」（11月28〜30日）を開催する。今年3月に初めて行われ、参加者の高評価を受けて早くも半年で2回目が決まった。イベントはクラシックカーの美しさを楽しむだけではなく、走行技術や正確性を競う競技性も重視したイベントとして誕生。今大会も前回と同じく、全国から選ばれた50台がエントリー。千葉県長柄町を中心としたルートで行わ