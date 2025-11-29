◇J2 第38節 水戸 2-0 大分(29日、ケーズデンキスタジアム水戸)最終節に勝利しJ2優勝とJ1自動昇格を決めた水戸の森直樹監督が試合後にインタビューに応じ、結果を出した選手たちを称賛しました。森監督はJ2優勝とJ1昇格を決めた心境について聞かれると「信じられないんですけど、リーチがかかって2試合落としてしまって、本当にファン、サポーターの方には、毎日胃が痛いような思いをさせてしまって、でもケーズデンキスタジアムで