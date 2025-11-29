「リーフ」がクーペSUVに“変身”したワケ日産「リーフ」は2025年10月、3代目の「B7」シリーズを日本で発表し、フルモデルチェンジを果たしました。その仕上がりを分析しつつ、日産の追浜テストコースにおける試乗での感想をレポートします。【実は旧型より小さい!?】これが新型「リーフ」です（写真で見る）2010年の初代発売から15年を迎えたリーフですが、日産は新型リーフを「みんなが使いやすいBEV」として開発したといい