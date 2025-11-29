ジャパンカップ30日に発走中央競馬のG1・ジャパンカップは30日、東京芝2400メートルで行われる。今月25日には2012年の同レースを制したジェンティルドンナ（牝）が16歳で天国へ旅立った。オルフェーヴル（牡）との壮絶な叩き合いを制してから13年。伝説の死闘にファンは思いをはせた。2012年に牝馬3冠を達成したジェンティルドンナは、勢いに乗って同年のジャパンカップに向かった。最大のライバルは2011年の牡馬3冠馬オルフェ