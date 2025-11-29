タレントの堺正章が主催するクラシックカーイベント「ＲＡＬＬＹＦＯＲＴＩＳＳＩＭＯ（ラリーフォルティッシモ）」が２８〜３０日までの３日間、千葉県内などで開催されている。今年３月に続く第２回の開催。全国から厳選された５０台がエントリーした。クラシックカーの美しさを楽しむだけではなく、走行技術や正確性を競う競技性を重視。正確な運転技術と集中力が求められ、車両そのもののコンディションとドライバーの腕