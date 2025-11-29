テレビ大阪は２９日、７月にスタートしたオリックス・バファローズの応援番組「オリックス、ちょっといいですか？」のイベントを１２月１２日に開催すると発表した。太田椋内野手、西野真弘内野手、渡部遼人外野手、杉本裕太郎外野手の豪華４選手が出演。トークと番組恒例のゲーム対決が複数、実施される予定だ。対決企画では、野球とは違うスポーツ対決も準備中。来場者全員特典の品に加え、抽選で選手のサイン入り私物が当たる