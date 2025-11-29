◆全日本大学アメリカンフットボール選手権▽準決勝立命大４２―３１早大（２９日、東京・スピアーズえどりくフィールド）昨季の学生王者・立命大（関西２位）が早大（関東１位）を破り、２年連続の決勝・甲子園ボウル（１２月１４日）進出を決めた。立命大は第１クオーター（Ｑ）早々、ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝がランで先制タッチダウン（ＴＤ）。第１Ｑさらに、ＲＢ蓑部雄望（みのべ・たけみ、３年）＝佼成学園＝が